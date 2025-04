Incendio in un appartamento a Terni, morto un uomo

agenzia

La vittima aveva 75 anni, probabilmente ha avuto un malore

PERUGIA, 05 APR – Tragico incendio alle prime ore di oggi in un’abitazione di via Montebello, a Terni, in seguito al quale l’uomo residente nell’appartamento, al terzo piano di un palazzo, un 75enne ternano, ha perso la vita. Da quanto appreso, le fiamme sono partite dalla sua camera da letto, dove stava riposando, e l’uomo avrebbe cercato di mettersi in salvo avvicinandosi al portone di ingresso per aprirlo. E’ però caduto a terra, probabilmente colpito da un malore, e il decesso potrebbe essere avvenuto a causa del monossido e dei fumi inalati. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria di Terni.

