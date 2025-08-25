Incendio in un appartamento ad Andria, evacuato il palazzo

agenzia

Intervengono i Vigili del fuoco

ANDRIA, 25 AGO – Un incendio è divampato nella tarda mattinata in un appartamento al quarto piano di uno stabile di via Taranto, ad Andria. A scopo precauzionale è in corso l’evacuazione del palazzo. Al momento non si sa se ci siano feriti e se nella casa in cui si è sviluppato l’incendio ci fossero gli inquilini. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

