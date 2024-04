Incendio in un box a Como, 18 intossicati, 4 sono bambini

agenzia

Nessuno è grave, evacuato condominio, sul posto 10 ambulanze

COMO, 23 MAR – Diciotto persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste intossicate in maniera non grave la notte scorsa in un incendio divampato nel box di un condominio a Como, nel quartiere di Breccia. Il rogo, divampato per cause non ancora accertate, ha originato una notevole quantità di fumo che ha invaso gli appartamenti soprastanti, e in particolare due dei quattro piani del fabbricato. Sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri, che hanno fatto evacuare l’intero edificio. In particolare è stato soccorso un pensionato costretto a letto e impossibilitato a muoversi: il suo appartamento era stato completamente invaso dal fumo. In tutto sono state 18 le persone assistite da medici, infermiere e volontari del 118. Quattro bambini sono stati visitati a causa dei fumi respirati. Diverse persone sono state trasportate negli ospedali di Como, Cantù e Erba in codice giallo e verde. Nessuno sarebbe in condizioni preoccupanti. Complessivamente sono intervenute dieci ambulanze e due automediche.

