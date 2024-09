Incendio in un capannone in disuso a Milano

agenzia

Vigili del fuoco al lavoro per escludere presenza di senzatetto

MILANO, 19 SET – Un incendio è divampato intorno alle 6 e 30 in un capannone industriale in disuso a Milano in via Cesalpino, in zona Palmanova, alla periferia di Milano. Lo stabile era occupato da senzatetto che sarebbero riusciti a scappare ma i vigili del fuoco sono al lavoro per escludere che qualcuno di loro sia rimasto coinvolto. Dieci squadre del Comando di Milano sono sul posto a fronteggiare le fiamme che si sono sviluppate in pochissimi minuti. Sul posto anche la Protezione civile e personale del 118.

