Incendio in un capannone nel Bolognese, un ferito grave

BOLOGNA, 24 LUG – Una persona è rimasta ustionata e ferita in modo serio in un incendio scoppiato ieri sera in un capannone in zona Minerbio (Bologna), via Ronchi inferiore. Si tratta del responsabile di una onlus che ha sede nell’edificio, a tre campate, che ha preso fuoco: sono intervenuti i vigili del fuoco e le operazioni sono proseguite alcune ore. L’uomo, 53 anni, è stato portato al centro ustionati del Bufalini di Cesena.

