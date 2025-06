Incendio in un condominio a Merano, morta una 85enne

agenzia

Incidente ieri pomeriggio, era stata rianimata sul posto

BOLZANO, 20 GIU – La Procura di Bolzano ha aperto un procedimento penale contro ignoti per incendio colposo e omicidio colposo in relazione all’incendio verificatosi a Merano martedì 17 giugno, in seguito al quale ha perso la vita una donna di 85 anni. La Procura comunica di aver disposto, giovedì 19 giugno, un sopralluogo con i vigili del fuoco ed un consulente per accertare le cause del rogo. Ulteriori accertamenti sono in corso. All’arrivo delle prime squadre dei vigili del fuoco sul posto, una prima ricognizione aveva consentito di rilevare un’intensa formazione di fumo in tutta la tromba delle scale, nella parte posteriore del vasto complesso residenziale. Fumo che ha impedito ai diversi residenti di mettersi in salvo autonomamente. Grazie al rapido intervento, i numerosi vigili del fuoco sono riusciti a salvare complessivamente sei persone dall’edificio e ad affidarle ai soccorritori per ulteriori cure – tra queste anche la donna trovata priva di sensi, che è stata rianimata sul posto. Questo pomeriggio è deceduta nell’ospedale di Merano.

