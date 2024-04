Incendio in un palazzo a Torino, fumo visibile da distante

agenzia

Il rogo è scoppiato nel quartiere Vanchiglia, vicino al centro

TORINO, 18 APR – Un incendio è scoppiato questa mattina, intorno alle 13.30, sul tetto di uno stabile di quattro piani di via Vanchiglia, a Torino. Il palazzo è interessato da alcuni lavori e i ponteggi arrivano fino agli ultimi piani. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, con un’autoscala, mentre la strada è stata chiusa al traffico dalla polizia municipale. L’edificio è stato evacuato. Da un primo accertamento l’incendio è scoppiato mentre una squadra di operai era impegnata in un lavoro di restauro del tetto. Le fiamme sarebbero scaturite da una mansarda. Non ci sarebbero feriti. Una colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza.

