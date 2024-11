Incendio in una palazzina, intossicata anche bimba di un anno

agenzia

Sull'Appennino bolognese, rogo da malfunzionamento canna fumaria

BOLOGNA, 13 NOV – Forse è stato innescato da un malfunzionamento di una canna fumaria l’incendio che ieri sera a Lizzano in Belvedere sull’Appennino bolognese ha completamente distrutto un appartamento, una stanza di una abitazione adiacente e il tetto di una palazzina. In tutto, sono state soccorse dal 118 quindici persone, tutte residenti nel complesso abitativo, per avere inalato il fumo: di queste, nove sono minorenni, c’è anche una bimba di un anno. Tutti, in base alle prime informazioni, sono stati accompagnati negli ospedali Maggiore di Bologna e di Porretta Terme per lievi intossicazioni, alcuni sono stati dimessi nelle ore successive. I vigili del fuoco e i carabinieri, poco prima delle 21, sono intervenuti in via Nazionale: i caschi rossi hanno domato le fiamme, il 118 ha prestato assistenza ai residenti, grandi e piccoli. L’appartamento distrutto dalle fiamme è stato dichiarato inagibile così come la stanza di quello di fianco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA