Incendio in uno stabilimento che realizza camion per rifiuti

agenzia

Colonna di fumo nella zona industriale di Frosinone

FROSINONE, 07 GEN – Un violento incendio sta interessando dal primo pomeriggio lo stabilimento Mazzocchia, specializzato nella costruzione e vendita di camion per la raccolta, compattazione e trasporto dei rifiuti urbani. Le fiamme hanno iniziato ad alzarsi poco dopo le 14 di oggi da una delle aree di produzione di via Enrico Fermi, nella zona industriale del capoluogo ciociaro. In pochi minuti si è generata una densa colonna di fumo nero che sta interessando la zona a ridosso della Regionale Monti Lepini. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco. Ancora non ci sono ipotesi sulle cause dell’incendio e sull’entità dei danni.

