Incendio lambisce case e un ristorante nel sud Sardegna

agenzia

Fiamme alte a Senorbì, evacuate alcune strutture

CAGLIARI, 29 LUG – Alcune abitazioni, un ristorante e un gommista sono stati lambiti dalle fiamme di un incendio che si è sviluppato questo pomeriggio in via Manzoni, a Senorbì, nel sud Sardegna. Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare alcune strutture. Le fiamme sono partite da un canneto e, a causa del vento e del gran caldo, si sono velocemente propagate coinvolgendo ristorante e gommista. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Mandas e di Sanluri e altre squadre della sede centrale del Comando di Cagliari, con il supporto di autobotti e automezzi fuoristrada dotati di moduli antincendio boschivo per le operazioni d’interfaccia con l’area periferica del paese. Presente anche il funzionario di guardia per il coordinamento delle operazioni di soccorso.

