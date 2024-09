Incendio monte Cimadors, in mattinata operativo un elicottero

agenzia

Il mezzo è poi rientrato a Tolmezzo per scarsa visibilità

TRIESTE, 06 SET – Nuovo sopralluogo aereo questa mattina sull’incendio scoppiato sul monte Cimadors, a Moggio Udinese (Udine): come riporta la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, è stata rilevata la presenza di fumo lungo il perimetro, con assenza di fiamme. Oltre al personale del Corpo forestale regionale, in mattinata ha operato un elicottero del Servizio aereo regionale fino a mezzogiorno, con rientro in base a Tolmezzo per scarsa visibilità. Da giorni sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo scoppiato il 19 agosto a causa di un fulmine. Per far fronte alle fiamme sono stati impiegati elicotteri e canadair. Secondo il bollettino meteo regionale, nel pomeriggio saranno possibili piogge sparse intermittenti in genere deboli o moderate, possibili anche dei rovesci temporaleschi.

