Incendio nel Milanese: in salvo un uomo, due bimbi e 3 cani

agenzia

Il rogo in un palazzo di nove piani, edificio messo in sicurezza

MILANO, 20 LUG – Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio intorno alle 18.00 in viale Friuli 2 a Cinisello Balsamo (Milano) al secondo piano di un palazzo di edilizia popolare. Tratti in salvo dalle squadre dei Vigili del fuoco di Milano un uomo, due bambini e tre cani. Le tre persone sono state poi affidate alle cure dei sanitari sul posto. La tempestività dei soccorsi ha consentito che le fiamme e i fumi non si propagassero ai piani superiori del palazzo di nove piani. Cinque i mezzi dei vigili del fuoco sul posto, insieme al carro soccorso. Le altre famiglie stanno gradualmente rientrando nei rispettivi appartamenti dopo le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del palazzo. Ignote per ora le cause dell’incendio.

