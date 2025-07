Incendio nel Nuorese in bonifica e riapre la statale 125

agenzia

Un Canadair dirottato nel Sassarese per un nuovo rogo

NUORO, 28 LUG – Sembra sotto controllo il vasto incendio che si è sviluppato questa mattina nel territorio di Orosei, minacciando alcune case e residence in località Su Crastu-Sos Alinos. La strada statale 125 “orientale sarda” è stata riaperta al traffico, mentre sul posto continuano a operare due Canadair e un elicottero della flotta regionale. Il terzo Canadair di stanza a Olbia da Orosei è stato dirottato a Osilo (Sassari) per un incendio boschivo in località Sa Perda bianca, dove sta operando anche un elicottero del Corpo Forestale della Sardegna. Altro fronte aperto è a Villacidro, dove venerdì scorso le fiamme avevano distrutto agrumeti e lambito le case in periferia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA