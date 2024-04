Incendio nel Nuorese vicino a statale, un Canadair in azione

agenzia

Fiamme a Jerzu in una zona impervia, 3 ettari in fumo

NUORO, 25 APR – Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi nella valle di Pardu a Jerzu. Le fiamme, sostenute dal vento di maestrale, si sono spinte su un territorio aspro difficilmente raggiungibile dalla squadre a terra fino ad arrivare vicino alla ex statale 125. Per spegnerle è stato necessario l’intervento di un Canadair arrivato dalla Penisola. Sul posto oltre agli uomini del Corpo forestale, erano presenti due squadre di volontari e i barracelli, che stanno conducendo in queste ore le operazioni di bonifica. Da un primo sopralluogo dei forestali si è accertato che sono andati in fumo circa tre ettari.

