Incendio nel Torinese: Arpa, inquinanti tornati nella norma

agenzia

Ulteriori controlli in corso, sconsigliata attività all'aperto

TORINO, 05 SET – I valori degli inquinanti risultano nella norma, secondo i dati acquisiti dal laboratorio mobile dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) del Piemonte, nell’area dove ieri dal tardo pomeriggio a Pianezza (Torino) si è verificato un incendio in uno stabilimento industriale. I valori di polveri pm10 registrati durante l’incendio erano elevati (circa 400 microgrammi al metrocubo). A partire dalle prime ore della notte hanno cominciato a scendere per assestarsi a valori più contenuti (circa 50 microgrammi al metrocubo) e attualmente sono intorno ai 20 microgrammi al metrocubo. I Cov (composti organici volatili) sono scesi e attualmente i valori sono pari al valore di fondo. I dati acquisiti dal laboratorio mobile mostrano allo stato attuale concentrazioni degli inquinanti nella norma: il monossido di carbonio presenta una concentrazione pari 0.2-0.3 milligrammi al metrocubo e l’anidride solforosa mostra una concentrazione pari a circa 6-7 ppb (parti per bilione) . I vigili del fuoco riferiscono che l’incendio è spento e attualmente è molto scarsa anche la presenza di fumo. Stamattina nell’intorno dell’area non si percepisce più odore. Si percepisce invece un leggero odore nella zona nord dove soffia il vento. Il personale tecnico dell’Arpa stamattina è sul posto per effettuare ulteriori misure di controllo e si iniziano a eseguire le analisi di laboratorio dei campioni prelevati nella sera e nella notte. In accordo con le autorità competenti si consiglia di non effettuare attività all’aperto e in attesa delle analisi di laboratorio di non consumare i prodotti dell’orto che si trovano in un raggio di un chilometro dal luogo dell’incendio.

