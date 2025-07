Incendio nella Marsica, fuoco minaccia pale eoliche a Collarmele

agenzia

Si tentano linee tagliafuoco

PESCINA, 25 LUG – Ancora fiamme e fumo a Pescina (L’Aquila). L’incendio di ieri si è riattivato nelle ultime ore nella Marsica, complice il caldo torrido e il vento che sta alimentando nuovi fronti di fuoco. Le fiamme avanzano pericolosamente verso il territorio di Collarmele (L’Aquila), minacciando l’impianto eolico situato sul crinale della montagna. Sul posto sono attivi da questa mattina Vigili del Fuoco, squadre di Protezione Civile e volontari AIB, mentre dalla Sala operativa regionale è stato disposto l’intervento dell’elicottero Erickson, mezzo ad alta capacità di carico idrico e particolarmente efficace nelle operazioni di spegnimento in zone impervie. L’incendio preoccupa per la prossimità alle pale eoliche, infrastrutture sensibili dal punto di vista sia energetico che ambientale. Le squadre stanno cercando di creare linee tagliafuoco per difendere l’impianto ed evitare la propagazione verso le aree boschive circostanti.

