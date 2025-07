Incendio nella Marsica, un altro elicottero in azione

agenzia

Scelli, 'la natura non fa da sola'

PESCINA, 26 LUG – Continua l’incendio nella Marsica, tra Pescina e Collarmele (L’Aquila) dove ieri un nuovo fronte è divampato nelle vicinanze delle pale eoliche. Il rogo è stato monitorato per tutta la notte dai volontari di protezione civile, da questa mattina due elicotteri supporteranno volontari e vigili del fuoco. Oltre all’Erickson, la protezione civile regionale ha mandato un altro mezzo dal momento che il forte evento sta alimentando le fiamme e complicando le operazioni di spegnimento. “Certo la natura non fa da sola – commenta il direttore dell’agenzia di protezione civile regionale, Maurizio Scelli – dietro l’incendio sicuramente c’è una mano. Stiamo approntando un sistema di controllo che permetterà, il prossimo anno, di intercettare il primo piromane che ha un fiammifero in mano. Massima vicinanza ai sindaci dei Comuni interessati dall’incendio. Sono rimasto sveglio tutta la notte, collegato con la centrale operativa. Ora andiamo avanti con le nostre operazioni”. Le squadre da terra intanto hanno creato linee tagliafuoco per evitare la propagazione delle fiamme verso le aree boschive circostanti, tra Pescina e Collarmele.

