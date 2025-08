Incendio nella notte in una casa nel Milanese, morta donna

agenzia

Rientrate stamani le famiglie temporaneamente evacuate

MILANO, 01 AGO – Una donna di 59 anni è morta la scorsa notte in un incendio scoppiato intorno alle 4.30 nel suo appartamento in via Benedetto Secondo a Locate Triulzi, nel Milanese. Il corpo è stato trovato dalle squadre dei Vigili del fuoco di Milano giunte sul posto con cinque mezzi, e i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso. La donna viveva da sola in casa. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Milano inizialmente lo stabile è stato fatto evacuare a scopo precauzionale ma le famiglie stamani sono rientrate nei rispettivi appartamenti. Ancor inagibile invece quello al piano superiore dove viveva la vittima. Le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica da parte dei soccorritori proseguiranno ancora per alcune ore. Al momento non sono ancora noti i motivi che possono aver provocato le fiamme.

