Incendio nella Pineta Dannunziana a Pescara: vigili del fuoco domano le fiamme, ma ci sono danni

l'allarme

Ancora sta stabilire le cause del rogo

Un incendio dalle 3 della notte scorsa ha interessato la Pineta Dannunziana di Pescara: per alcune ore i vigili del fuoco hanno lavorato per domare il rogo scoppiato per cause in corso di accertamento.Al fine di consentire l’intervento dei soccorritori, sono state interdette al transito veicolare e pedonale via della Pineta nel tratto da via Pantini a Largo Gardone Riviera; via D’Annunzio nel tratto da via Scarfoglio a Largo Gardone Riviera; via D’Avalos nel tratto da via Elettra a Largo Gardone Riviera.Nel 2021 un grosso incendio il 1 agosto mandò in fumo una buona parte della pineta. L’incendio della notte scorsa è stato domato.

