Incendio palazzina nel Veneziano, morta una donna

agenzia

Evacuati gli altri inquilini

MALCONTENTA, 17 GIU – Una donna è morta in un incendio scoppiato alle prime ore di oggi in una palazzina a Malcontenta, nel veneziano. L’edificio è stato fatto evacuare. Secondo quanto si è appreso la vittima sarebbe morta soffocata dal fumo sprigionato dalle fiamme che avevano invaso il suo appartamento, all’ultimo piano dello stabile. L’incendio ha completamente distrutto la mansarda dove viveva la donna, L’allarme è stato dato da alcuni residenti che hanno fatto accorrere i vigili del fuoco che stanno cercando di stabilire le cause del rogo.

