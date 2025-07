Incendio Raiano, fiamme circoscritte al sottobosco

agenzia

Elicottero e squadre da terra in azione per la bonifica

RAIANO, 02 LUG – La pioggia leggera del pomeriggio ha fatto tirare un respiro di sollievo a volontari di protezione civile e vigili del fuoco impegnati dallo scorso sabato, con le loro tredici squadre, a domare il vasto incendio che ha interessato la contrada De Contra sul territorio comunale di Raiano. Nella giornata di oggi le fiamme sono rimaste circoscritte al sottobosco, pieno di vegetazione secca e materiale combustibile. Per questo la protezione civile regionale ha messo a disposizione un elicottero per coadivuare nella bonifica le tredici squadre da terra. Il bilancio conta 180 ettari di bosco coltivati andati in fumo su un totale di 255 interessati dal rogo, provocato accidentalmente da un agricoltore per aver bruciato potature di ulivo. “In nottata resterà il presidio di protezione civile. Speriamo domani di chiudere definitivamente”- dichiara il sindaco di Raiano, Marco Moca.

