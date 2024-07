Incendio rifiuti: sindaco Eboli, tenere porte e finestre chiuse

agenzia

Ordinanza per le località vicine al sito militare

SALERNO, 30 LUG – Il sindaco di Eboli (Salerno), Mario Conte, ha firmato stasera una ordinanza per chiedere ai residenti nelle zone periferiche vicine all’area militare di Persano, dove sono andate a fuoco alcune migliaia di ecoballe di rifiuti, di tenere porte e finestre chiuse “fino a cessato allarme”. Il provvedimento riguarda le località di Foce Sele, Tavernanova e Santa Cecilia. Il sindaco dispone anche che per due giorni, in attesa delle analisi dell’agenzia regionale per l’ambiente, si verifichi l’eventuale presenza di residui di combustione sui prodotti ortofrutticoli coltivati in campo aperto. Il comprensorio di Persano rientra nel territorio del comune di Serre, il cui sindaco, Antonio Opramolla, si è recato sul luogo dell’incendio. “Nonostante l’area interessata dalle fiamme si trovi nel comune di Serre, la nube nera di fumo sembra non aver interessato una fetta troppo ampia delle zone coltivate e abitate del nostro comune”, spiega il sindaco in una nota, “tuttavia le indagini eseguite dagli organi competenti sapranno fornire ulteriori delucidazioni e dettagli. Ribadiamo che restiamo vigili, attenti e disponibili ad intraprendere ogni azione utile a tutelare l’ambiente e la popolazione e siamo pronti a sostenere, in qualsiasi modo possibile, le indagini e le azioni che vorranno intraprendere i comuni limitrofi”.

