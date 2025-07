Incendio Riserva Zingaro, evacuate 50 case, danni incalcolabili

agenzia

Sindaco di Castellammare del Golfo 'rogo da ieri, domato oggi'

CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 26 LUG – “Il fronte di fuoco nell’area tra la riserva dello Zingaro e Scopello è al momento circoscritto. Intorno alle otto di questa mattina l’emergenza è rientrata. Sul posto all’alba anche l’intervento di due Canadair. Necessario, ma doloroso, evacuare nel cuore della notte le abitazioni improvvisamente trovatesi avvolte dal fumo. Grazie a quanti hanno messo e stanno mettendo in sicurezza luoghi e persone a rischio della loro incolumità e nel tentativo di arginare il gravissimo incendio che ancora una volta ha gravemente ferito il nostro territorio”. Lo afferma il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, dopo che l’incendio divampato ieri nella Riserva dello Zingaro la notte scorsa ha raggiunto l’area di Scopello, lambendo alcune abitazioni. Per precauzione sono state evacuate circa 50 case e la zona a monte di Scopello è stata ‘illuminata’ dalle fiamme per buona parte della notte con più fronti di fuoco poi circoscritti. “Ancora ferite profonde e incalcolabili danni ambientali ed economici in un territorio martoriato – sottolinea il sindaco del Comune del Trapanese – grazie alle squadre che hanno operato ininterrottamente, con il coordinamento della prefettura, per la sicurezza e per arginare l’incendio che ha nuovamente gravemente colpito il nostro territorio nelle ore notturne. Ringrazio per il supporto le squadre del servizio antincendio boschivo della forestale, vigili del fuoco, il personale della riserva dello Zingaro, polizia e carabinieri, polizia municipale e associazioni di protezione civile Firerescue e Anopas».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA