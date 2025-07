Incendio su una barca a vela, Guardia costiera salva 8 persone

agenzia

Al largo di Punta Campanella, in Campania

NAPOLI, 21 LUG – Otto persone che si trovavano su una barca a vela sulla quale si è sviluppato un incendio sono state soccorse e tratte in salvo dalla Guardia costiera al largo di Punta Campanella, un’area marina protetta tra la Costiera sorrentina e la Costiera amalfitana. La sala operativa delle Capitanerie di Porto di Napoli ha raccolto il may day in mattinata: un’imbarcazione a vela di 14 metri battente bandiera della Croazia era in difficoltà per una avaria al motore ed un principio di incendio. Sul posto è stata subito inviata una motovedetta da Capri. Raggiunta la barca a vela, gli occupanti hanno assicurato i militari di essere riusciti autonomamente a spegnere le fiamme e che erano in grado di proseguire la navigazione verso Sorrento. Tuttavia, poco dopo, l’incendio è divampato di nuovo e il rapido intervento della motovedetta, che era comunque rimasta a supporto dell’imbarcazione, ha scongiurato il peggio. Le otto persone a bordo della barca a vela sono state tutte tratte in salvo e successivamente sbarcate a Sorrento. Nel frattempo, l’equipaggio della Guardia costiera ha iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio, rese ancora più complicate dalle temperature elevate e dal forte vento. La colonna di fumo generata dalle fiamme è stata a lungo visibile dalla costa. Sul posto sono state dirottate anche tre navi di linea, uno yacht e una unità della Guardia di Finanza per concorrere a spegnere le fiamme il prima possibile. La situazione è tuttora monitorata monitorata dalle unità navali della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia per scongiurare possibili inquinamenti, in un’area dal particolare pregio ambientale.

