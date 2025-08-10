Incendio sul traghetto salpato da Palermo verso Napoli: paura a bordo per i 152 passeggeri

il caso

Il rogo è stato spento dall'equipaggio, il capitano ha lanciato il mayday: situazione sotto controllo

Tanta paura ma nessun danno al di là di un considerevole spavento per i 152 passeggeri a bordo della nave traghetto Raffaele Rubattino della Tirrenia interessata da un principio di incendio scoppiato nella sala macchine con la nave che si trovava a nord ovest dell’isola di Capri a una quindicina di miglia dal porto di Napoli.

A bordo anche 72 membri dell’equipaggio. Ed è stato proprio l’equipaggio a domare l’incendio. Non si registrano feriti ma i motori sono andati in avaria portando la nave alla deriva fino all’arrivo di due rimorchiatori partiti dal porto di Napoli che l’hanno agganciata e la stanno trainando verso il capoluogo partenopeo, senza necessità di evacuare i passeggeri.

La nave era partita stamane da Palermo con passeggeri e veicoli a bordo. Le operazioni per il rientro sono già cominciate, il traghetto si trova ora a otto miglia da Napoli e il suo approdo è previsto tra qualche ora, in tarda serata. Prima di arrivare a destinazione saliranno a bordo i vigili del fuoco per ispezionare la sala in cui si è propagato l’incendio.