Incendio sulle colline di Firenze, elicotteri in azione

A fuoco uliveta e porzione di bosco a Cercina

FIRENZE, 29 AGO – Un incendio è scoppiato a Cercina, sulla colline di Careggi a Firenze. A fuoco un’uliveta e una porzione di bosco. Sul posto sono all’opera due elicotteri, uno dei vigili del fuoco e l’altro della Regione Toscana. Presenti diverse squadre e personale dei vigili del fuoco e Aib. Al momento il rogo è stato fermato e sono in corso le operazioni di bonifica. L’incendio si è sviluppato in località Serpiolle, in via di Belvedere, nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze), partendo da un’uliveta si è propagato rapidamente per la presenza di vento raggiungendo una parte boschiva e minacciando alcune abitazioni. Interessata anche alcune baracche agricole. L’incendio, spiegano i vigili del fuoco, è sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica della vasta area interessata dall’incendio.

