Inchiesta Echidna, arrestato a Torino Michael Pasqua

agenzia

Il nome del pugile è nell'indagine della Dda

TORINO, 09 APR – I carabinieri del Ros e della compagnia di Venaria (Torino) hanno arrestato all’aeroporto torinese Sandro Pertini di Caselle, Michael Pasqua, atterrato con un volo proveniente da Miami, in Florida dove si trovava per partecipare a un evento sportivo di pugilato. Il nome di Pasqua era tra quelli finiti nell’inchiesta coordinata dalla Dda del capoluogo piemontese che nei giorni scorsi ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, emessa dal gip presso il Tribunale di Torino, nell’ambito dell’operazione Echidna. Nei giorni scorsi erano stati arrestati Giuseppe e Domenico Pasqua, suo zio e suo cugino. L’uomo è stato accompagnato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

