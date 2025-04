Inchiesta Gintoneria, Lacerenza dimesso dall’ospedale

agenzia

Era stato ricoverato due giorni fa. Torna ai domiciliari a casa

MILANO, 03 APR – E’ stato dimesso dall’ospedale Davide Lacerenza, l’ex titolare della Gintoneria di Milano ai domiciliari dal 4 marzo perché accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per sfruttamento della prostituzione. Era stato ricoverato due giorni fa al Policlinico per “problemi neurologici”. Da quanto si è saputo, dopo una serie di esami clinici effettuati ieri, Lacerenza, ex compagno di Stefania Nobile, anche lei arrestata nell’inchiesta milanese, ha lasciato l’ospedale stamani ed è tornato agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

