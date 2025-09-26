Inchiesta Gintoneria, torna libero Lacerenza con obbligo dimora

agenzia

Revocati arresti domiciliari. A ottobre udienza patteggiamenti

MILANO, 26 SET – E’ tornato libero Davide Lacerenza, l’ex compagno di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, che era stato arrestato, come la stessa Nobile, il 4 marzo scorso nell’inchiesta milanese con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison su un presunto giro di prostituzione e droga. Lo ha deciso il gip di Milano, su istanza dell’avvocato Liborio Cataliotti. Giudice che ha revocato i domiciliari, lasciando come unica misura cautelare per Lacerenza l’obbligo di dimora a Milano. Alla figlia di Wanna Marchi, a fine giugno, erano già stati revocati i domiciliari dopo poco più di tre mesi su decisione della gip Alessandra Di Fazio e in accoglimento dell’istanza dell’avvocato Cataliotti. Per Lacerenza e Nobile è fissata, per il 15 ottobre davanti alla gip Marta Pollicino, un’udienza per decidere sui patteggiamenti. Col consenso della pm Francesca Crupi, a seguito delle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, Lacerenza, infatti, chiede di patteggiare 4 anni e 8 mesi, mentre Nobile 3 anni di pena. E con risarcimenti da centinaia di migliaia di euro, ossia il valore di bottiglie di champagne e altri alcolici sequestrati nell’indagine. Se il gip darà il via libera all’applicazione delle pene a Lacerenza, dato il pre-sofferto cautelare, rimarranno da scontare meno di 4 anni e potrà chiedere, dunque, l’affidamento in prova ai servizi sociali. Nobile, invece, che nel 2013 finì di scontare la pena per associazione per delinquere e truffa per lo storico caso delle televendite, con la pena di 3 anni potrà accedere anche ai lavori di pubblica utilità.

