Inchiesta stadio della Roma, sentenza attesa nel pomeriggio

La Procura ha chiesto 22 condanne

ROMA, 05 APR – I giudici della ottava sezione collegiale di Roma sono entrati poco fa in camera di consiglio per decidere in merito alle ventidue richieste di condanna avanzate dalla Procura nell’ambito dell’indagine sul nuovo stadio della Roma. Nell’ottobre scorso i pm avevano chiesto pene per oltre cento anni di reclusione. In particolare i pm hanno sollecitato una condanna a 11 anni e sei mesi per l’ex presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito così come per l’avvocato Camillo Mezzacapo. Chiesti 9 anni per Luca Lanzalone e 8 anni e 8 mesi per l’imprenditore Luca Parnasi che ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato. Chiesti 3 anni e 4 mesi per Giulio Centemero, deputato della Lega, due anni e 8 mesi per Francesco Bonifazi, ex tesoriere del Pd. Nel procedimento si contestano, tra gli altri, i reati di corruzione, finanziamento illecito e traffico di influenze illecite. La sentenza è attesa nel pomeriggio.

