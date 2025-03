Inchiesta su ex Conad, dalla difesa Pugliese ricorso al Riesame

agenzia

"Convinti di dimostrare l'estraneità alle accuse'

BOLOGNA, 20 MAR – La difesa dell’ex amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese e dei suoi famigliari, moglie e figlio, ha presentato istanza di Riesame contro il sequestro disposto nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Bologna e della Guardia di Finanza per corruzione e autoriciclaggio. L’udienza non è ancora stata fissata. “Siamo sereni e tranquilli e convinti in sede di Riesame di fare chiarezza e di dimostrare – spiega l’avvocato Stefano Putinati che li assiste – che da parte di Francesco Pugliese non c’è stata alcuna violazione degli obblighi di fedeltà verso la società né ci sono stati corruzione e autoriciclaggio. Confidiamo di dimostrare l’assoluta estraneità di moglie e figlio a ogni contestazione, sono stati coinvolti e travolti senza alcun motivo e fondamento”.

