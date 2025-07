Inchiesta su Sistema bibliotecario vibonese, tutti prosciolti

agenzia

Sentenza di non luogo a procedere del Gup di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA, 02 LUG – Sentenza di non luogo a procedere per i presunti ammanchi di denaro nella gestione del Sistema bibliotecario vibonese. Le persone per le quali la Procura della Repubblica di Vibo Valentia aveva chiesto il rinvio a giudizio, così, sono state tutte prosciolte. Si tratta di Gilberto Floriani, di 75 anni, direttore artistico e amministratore di fatto dell’ente; dei suoi tre figli, Emilio, di 43, Giuseppe, di 47, e Gabriele, di 35, e del direttore amministrativo, Valentina Amaddeo, di 42 anni. Erano tutti accusati di peculato. La sentenza é stata emessa dal Gup di Vibo Valentia, Roberta Ricotta, che ha accolto le richieste avanzate dai difensori delle persone coinvolte nella vicenda, gli avvocati Giosuè Monardo, Giovanni Vecchio, Giacinto Inzillo e Danilo Iannello. Nel processo si era costituito parte civile il Comune di Vibo Valentia, che é tra i soci del consiglio di amministrazione ed è proprietario di Palazzo Santa Chiara, in cui ha sede il Sistema bibliotecario vibonese.

