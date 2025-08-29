Inchiesta su università Catanzaro, chiesto giudizio per 27

agenzia

L'udienza preliminare é stata fissata per il 28 novembre

CATANZARO, 29 AGO – Avrà inizio il 28 novembre, come stabilito dal gip di Catanzaro, Gilda Danila Romano, l’udienza preliminare a carico di 27 persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito dell’inchiesta denominata “Grecale” sulla presenza di un’associazione per delinquere all’interno dell’università Magna Graecia di Catanzaro che avrebbe commesso una serie illeciti nella gestione di due laboratori con cavie vive, detti stabulari, all’interno dell’ateneo. Negli Illeciti, secondo l’accusa, sarebbero stati coinvolti, tra gli altri, l’ex rettore dell’ateneo, Giovambattista De Sarro, docenti, veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e il presidente dell’organismo preposto al benessere degli animali (Opba), Domenico Britti. Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, maltrattamento di animali, uccisione di animali, corruzione, falso e false informazioni al pm.

