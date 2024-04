Inchiesta su vescovo Ozieri, ‘vicinanza a Chiesa e suo Pastore’

agenzia

Nota della conferenza episcopale sarda

CAGLIARI, 20 MAR – “In questi giorni abbiamo appreso dagli organi di informazione la notizia dell’inchiesta della Procura di Sassari a carico, tra gli altri, del nostro confratello Corrado Melis. Esprimiamo fraterna vicinanza alla Chiesa di Ozieri e al suo Pastore e, mentre attendiamo che la giustizia faccia il suo corso, confidiamo nella preghiera che i vari passaggi possano chiarire la posizione della Diocesi e quella del Vescovo”. Lo scrivono, in una nota della conferenza episcopale sarda (Ces), i vescovi della Sardegna in merito all’inchiesta della Procura di Sassari per riciclaggio e peculato che vede indagati Antonino Becciu, fratello del cardinale Angelo Becciu, come responsabile della cooperativa sociale Spes, il vescovo di Ozieri Corrado Melis, e altre sette persone. Secondo l’accusa gli indagati avrebbero fatto confluire fondi dell’8 per mille destinati alla Diocesi di Ozieri nei conti correnti della cooperativa Spes di Ozieri.

