Inchiesta sull’urbanistica, il riesame annulla due arresti

Liberi l'imprenditore Bezziccheri e Alessandro Scandurra

MILANO, 12 AGO – Annullati gli arresti dell’imprenditore Andrea Bezziccheri e dell’ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, finiti rispettivamente in carcere e ai domiciliari lo scorso 31 luglio nell’inchiesta sull’urbanistica milanese. Come anticipato dal Corriere della Sera online, entrambi tornano quindi liberi. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano.

