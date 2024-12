Inchiesta Trento: varie perquisizioni in corso a Bolzano

agenzia

Riguardano in prima linea computer e telefoni

BOLZANO, 03 DIC – Nell’ambito dell’inchiesta della Procura distrettuale di Trento sono attualmente in corso a Bolzano diverse perquisizioni, non solo in Municipio. La Guardia di finanza si trova negli uffici del noto commercialista Heinz Peter Hager, mentre i Carabinieri nell’ufficio della Signa Holding, ex società del magnate austriaco Renè Benko che sta realizzando in centro città il mega-centro commerciale Waltherpark. Le operazioni – si apprende – riguardano in prima linea computer, telefoni e altri supporti elettronici.

