Inchiesta ultrà, attesa per oggi la deposizione di Inzaghi

agenzia

L'allenatore dell'Inter compare in una intercettazione

MILANO, 09 OTT – L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi sarà sentito in giornata dagli investigatori della Squadra Mobile di Milano come teste nell’ambito dell’inchiesta che ha portato agli arresti 19 persone tra capi ultra delle curve di Inter e Milan. Il tecnico nerazzurro era citato in un’intercettazioni con Marco Ferdico, esponente di spicco degli ultrà interisti in cui Ferdico lo sollecitava a intervenire presso il presidente Giuseppe Marotta per avere più biglietti per la finale di Champions di Istanbul dell’anno scorso.

