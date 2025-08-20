Inchiesta urbanistica, Catella al Riesame contro domiciliari

agenzia

Il patron di Coima arrestato lo scorso 31 luglio

MILANO, 20 AGO – Manfredi Catella è arrivato al Tribunale del Riesame di Milano per discutere il suo ricorso contro la misura cautelare dei domiciliari. Il patron, difeso dai legali Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli, è stato arrestato lo scorso 31 luglio su decisione del gip Mattia Fiorentini nell’ambito dell’inchiesta della Procura sull’urbanistica. Nei giorni scorsi il Riesame si è espresso sui ricorsi presentati dagli altri cinque arrestati, sostituendo i domiciliari con un’interdittiva di un anno per l’ex assessore comunale Giancarlo Tancredi, per l’ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e per il manager Federico Pella. Per Alessandro Scandurra e Andrea Bezziccheri (quest’ultimo era l’unico a essere finito in carcere) sono stati annullati gli arresti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA