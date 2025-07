Inchiesta urbanistica, decine le denunce negli ultimi giorni

agenzia

Arrivate a pm Milano dal 16 luglio. Nel mirino altri progetti

MILANO, 29 LUG – Dal 16 luglio, quando sono state notificate le sei richieste d’arresto nella maxi indagine sull’urbanistica e la notizia è rimbalzata sui media, sono arrivate in Procura a Milano, da quanto si è saputo, decine di denunce o esposti di cittadini, anche assistiti da avvocati, per chiedere agli inquirenti di verificare situazioni di cantieri e palazzi, progetti non ancora vagliati nell’inchiesta. Intanto, gli investigatori della Gdf stanno anche continuando ad acquisire in questi giorni documentazione dagli uffici comunali su altre operazioni immobiliari nel mirino. Tra i focus, in generale, c’è anche il tema stadio San Siro.

