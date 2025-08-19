Inchiesta urbanistica, domani Catella davanti ai giudici Riesame

agenzia

Il fondatore di Coima sgr ha impugnato la misura cautelare

MILANO, 19 AGO – È stata fissata per domani l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Milano per discutere il ricorso dell’immobiliarista Manfredi Catella contro la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il fondatore di Coima sgr, che è atteso alle 9.50 davanti ai giudici, è stato arrestato il 31 luglio scorso su decisione del gip Mattia Fiorentini, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sull’urbanistica. Nelle scorse settimane il Riesame si è espresso sui ricorsi presentati dagli altri cinque arrestati, sostituendo i domiciliari con un’interdittiva di un anno per l’ex assessore comunale Giancarlo Tancredi, l’ex presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella. Per Alessandro Scandurra e Andrea Bezziccheri (quest’ultimo era l’unico a essere finito in carcere) sono stati annullati gli arresti. Catella, tramite i suoi legali Francesco Mucciarelli e Adriano Raffaelli, ha depositato nei giorni scorsi una memoria sostenendo che la fattura da 28.500 euro emessa dallo studio di Alessandro Scandurra nei confronti di Coima Sgr, che per il gip era “funzionale unicamente” a giustificare un patto corruttivo, “non è affatto falsa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA