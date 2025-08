Inchiesta urbanistica, ex assessore Tancredi ricorre al Riesame

agenzia

Attesa stessa decisione da parte degli altri arrestati

MILANO, 01 AGO – Anche l’ex assessore del Comune di Milano Giancarlo Tancredi, da ieri agli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine sulla gestione dell’urbanistica, quasi certamente farà ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca della misura firmata dal gip Mattia Fiorentini. Tancredi, che oggi dovrebbe incontrarsi con il suo legale Giovanni Brambilla Pisoni, non è il solo a impugnare il provvedimento. La mossa, per ora, come è stato resto noto, verrà adottata anche da Manfredi Catella, ceo senza più deleghe di Coima, e da Andrea Bezziccheri, il patron di Bluestone, l’unico dei sei arrestati ad essere in carcere. Non è escluso che gli altri tre indagati, Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, rispettivamente presidente e componente della disciolta Commissione per il Paesaggio, e Federico Pella, ex manager di J+S, seguano la stessa strada.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA