Inchiesta urbanistica, Pella lascia ogni carica in J+S

Società, estranei a indagine, nostro operato rispetta legalità'

MILANO, 22 LUG – L’architetto Federico Pella, per cui la procura di Milano ha chiesto l’arresto nell’ambito delle indagini sull’urbanistica, ha rassegnato le dimissioni da ogni carica sociale e operativa nella società di ingegneria J+S che, in una nota, si dichiara “del tutto estranea ai fatti oggetto di indagine” e afferma “l’assoluta correttezza” del suo operato, “costantemente improntato al rispetto della legalità”. Difesa dal professor Luca Lupària Donati, la società “ha rafforzato competenze e poteri dell’Organismo di Vigilanza interno”, in coerenza con un modello gestionale improntato all’integrità e alla massima trasparenza”. J+S, che “ripone piena fiducia nell’Autorità Giudiziaria per una celere definizione della vicenda”, “continuerà a prestare la massima collaborazione alle Autorità inquirenti, nella ferma convinzione che l’integrità della Società e la correttezza della propria condotta emergeranno nel corso del procedimento”.

