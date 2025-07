Inchiesta urbanistica, per Sala giornata di riflessione a casa

agenzia

Pausa dopo giorni di incontri, in attesa del Consiglio di lunedì

MILANO, 19 LUG – E’ una giornata di riflessione a casa per il sindaco di Milano Giuseppe Sala che oggi non sarà a Palazzo Marino, la sede del Comune dove per tre giorni ha incontrato senza sosta gli esponenti dei partiti che lo sostengono, in primis il Pd, e l’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, dopo gli ultimi sviluppi delle inchieste sull’urbanistica, che lo vedono indagato. Per l’assessore la Procura ha chiesto invece gli arresti domiciliari. Al momento non sono previsti nuovi incontri. Il sindaco si prepara a riferire nell’aula del Consiglio comunale lunedì, quando saranno con molta probabilità anche comunicate le dimissioni di Tancredi. Lo stesso Sala starebbe riflettendo sul passo indietro. L’indagine a suo carico lo ha molto provato per le accuse che gli vengono rivolte e che lui rigetta.

