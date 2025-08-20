agenzia
Inchiesta urbanistica, terminata udienza Catella al Riesame
Un'ora davanti ai giudici per il ricorso contro i domiciliari
MILANO, 20 AGO – È terminata, dopo circa un’ora, l’udienza davanti ai giudici del Riesame di Milano per discutere il ricorso contro i domiciliari presentato da Manfredi Catella. Il patron di Coima è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica lo scorso 31 luglio. Nessuna dichiarazione da parte del suo legale, Francesco Mucciarelli, all’uscita dal Palazzo di Giustizia.
