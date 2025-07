Inchiesta urbanistica:pm,’zone pubbliche cedute a privati’

agenzia

Memoria Procura, 'senza garantire interesse della collettività'

MILANO, 21 LUG – L’inchiesta della Procura di Milano sull’urbanistica si concentra anche su aree demaniali, “pubbliche o ex pubbliche” che secondo i pm sarebbero state cedute ai privati senza tener conto “dell’interesse pubblico”. Secondo la Procura ciò avveniva in base a un “insieme numerosissimo di accordi di programma in variante” – lo “strumento” utilizzato – “conclusi ed attuati anche in fase di istruttoria amministrativa sulle proposte dei privati”. In una memoria dei pm sono anche indicati i progetti in questione: scali ferroviari, come quello di Porta Romana per il Villaggio olimpico, caserme, e quello su piazzale Loreto.

