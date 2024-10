Inchieste su edilizia: Corte Conti, da Comune danno 300mila euro

agenzia

Contestato ai tre dipendenti di Palazzo Marino indagati

MILANO, 23 OTT – La corte dei Conti sta notificando l’invito a fornire deduzioni a tre dipendenti del Comune di Milano, per un danno erariale di oltre 300 mila euro in seguito agli esiti dell’indagine coordinata dalla Procura e condotta dalla Gdf sulle Park Towers di via Crescenzago. La magistratura contabile si sta muovendo in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai pm milanesi per lottizzazione abusiva, abuso edilizio e abuso d’ufficio a carico di sei persone, tra cui un dirigente, un responsabile e un tecnico dello Sportello unico dell’edilizia di Palazzo Marino.

