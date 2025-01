Incidente a Fondi, nata figlia della donna in coma farmacologico

agenzia

Piccola di 2 chili e 600 grammi trasferita all'ospedale Goretti

ROMA, 07 GEN – È nata nella notte a Formia grazie al parto cesareo la bambina che aveva in grembo la donna rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla via Flacca a Fondi, in provincia di Latina. La mamma è in coma farmacologico. La piccola pesa 2 chili e 600 grammi ed è stata trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il papà, un uomo di 44 anni residente a Fiumicino, è morto invece nell’incidente.

