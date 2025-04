Incidente a Pasqua a Pisticci, morta anche una 18enne

agenzia

Quattro giorni fa era deceduto un giovane di 17 anni

MATERA, 24 APR – E’ salito a due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica scorsa, 20 aprile, giorno di Pasqua, a Pisticci (Matera). Quattro giorni fa è morto, all’istante, un giovane di 17 anni, Vito Casalaspro, che era a bordo di uno scooter su cui c’era anche Alisea Montanaro, di 18, deceduta oggi nell’ospedale San Carlo di Potenza, dove era stata trasportata dal 118 Basilicata soccorso in condizioni gravissime. Nell’ambito delle indagini, poche ore dopo l’incidente, i Carabinieri, hanno arrestato e posto ai domiciliari un uomo di 32 anni, che era alla guida dell’automobile che si è scontrata con la moto, e che è stato trovato positivo all’uso di sostanze stupefacenti e di alcol oltre i limiti consentiti dalla legge. Come successo in occasione dei funerali di Casalaspro, che sono stati celebrati ieri, il sindaco di Pisticci, Domenico Albano, ha annunciato all’ANSA che sarà proclamato il lutto cittadino anche nel giorno delle esequie della 18enne.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA