Incidente ad Ancona,Comune ‘chiudere rubinetto centrale gas’

agenzia

In via di soluzione fuga di metano, resta chiuso tratto strada

ANCONA, 04 GEN – Il comune di Ancona, in una nota di aggiornamento sull’incidente avvenuto questa mattina in zona Torrette informa che “La fuga di gas sta rientrando ma i cittadini di Torrette e Collemarino devono chiudere il rubinetto centrale del gas delle loro abitazioni: le operazioni di ripristino verranno eseguite da Edma non appena sarà possibile”. Sul fronte della viabilità resta chiuso il tratto tra via Esino e via Lambro, area interessata all’incidente. Riaperta la seconda rotatoria dell’Ospedale di Torrette. Transitabile via Flaminia e l’ingresso per l’Ospedale e la superstrada.

