Incidente ferroviario a Reggio Emilia, tre operai feriti

Scontro tra vagoni nella notte durante lavori di manutenzione

REGGIO EMILIA, 18 DIC – Ancora un infortunio sul lavoro sui binari a Reggio Emilia, a distanza di una settimana da quello di Rubiera – sempre nel Reggiano – dove un macchinista di Mercitalia ha perso la vita travolto da un treno. Stanotte, intorno alle 4,30, in via Fulvio Azzari a Villa Cella – stando a quanto ricostruito finora – si è verificato uno scontro tra vagoni dello stesso treno durante una manovra nel corso di alcuni lavori di manutenzione. Un incidente nel quale sono rimasti feriti tre operai lungo i binari. Sul posto sono intervenute un’automedica e tre ambulanze che li hanno trasportati all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia con codici di media gravità. Non sono in pericolo di vita, ma sono stati ricoverati per accertamenti. Sul luogo anche la Polfer e il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl che hanno aperto un’indagine per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

